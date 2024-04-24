Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi

Kaşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında çok meşhur bir fotoğrafının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Çok meşhurdur, düşmanı gözetleyen ve düşmanı takip eden bir fotoğraf. Haydar Mehmet Alganer tarafından çekilen bu fotoğrafın çekildiği yeri, 9 numaralı siperi tespit ettik ve aynı fotoğrafı burada anıtlaştırdık. Gelen ziyaretçi, Çanakkale dendiği zaman, Mustafa Kemal Atatürk'ün o popüler olan, çok bilinen pozunun nerede çekildiğini daha iyi görme imkanına sahip oluyor. İşte tam bu noktada Haydar Mehmet Alganer, Atatürk'ün o meşhur pozunu çekmiş. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bunu abideleştirdik ve ölümsüzleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen yanında ve arkasında kahraman Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz var. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk o büyük işleri işte bu kahraman Mehmetçik ile silah arkadaşlarıyla beraber başarmıştı. Her zaman askerinin hep yanında ve önündeydi. İşte burada da Mustafa Kemal Atatürk düşmana çok yakın olan bu hatta Mehmetçikle beraber, askerleriyle beraber en ön saftaki yerini almıştır."