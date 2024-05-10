Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'da ikinci bir fabrika açma hazırlığında olduğu belirtildi.

2023 yılı sonunda kıtadaki ilk fabrika yatırımını Macaristan'a yapacağını açıklayan şirketin, 2 yıl içinde yeni bir yatırım açıklayabileceği kaydedildi.

BYD'nin Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, FT'nin Otomobilin Geleceği konulu konferansında yaptığı konuşmada, 2025 yılında Avrupa'da ikinci bir montaj tesisi kurmayı düşündüklerini bildirdi.

Shu, Seagull isimli elektrikli modeli de Avrupalı tüketicinin beğenisine sunacaklarını söyledi. Markanın Seagull modeli Çin'de 10 bin dolardan daha az bir fiyata satılıyor. Shu, otomobilin Avrupa'ya geldiğinde ise 20 bin Euro'dan daha ucuz olacağını belirtti.

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Elektrikli otomobiller, içten yanmalı motora sahip eşdeğer modellerden ortalama yüzde 30 daha pahalı satılıyor. Bu da sıfır emisyonlu otomobillere olan talebi azaltıyor ve Avrupa'daki üreticileri daha uygun fiyatlı modeller geliştirmeye itiyor.

BYD'nin Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, Çinli markanın 2030 yılında Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olmak istediğini de belirtti.

Bu noktada, BYD'nin Macaristan tercihine de bir parantez açmak gerekiyor.

Öyle ki, Macaristan konusunda gözden kaçırılmaması gereken nokta, BYD'nin 2016'dan bu yana ülkede üretim faaliyetlerinde bulunuyor olması. Çinli şirket, ülkenin Komarom kentinde hali hazırda elektrikli otobüs üretimi gerçekleştiriyor.