Bursa'dan İspanya'ya giden Doblo şimdi de Cezayir yolcusu

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Stellantis, Cezayir’deki Tafraoui üretim tesisinde üretime başladığını açıkladı.

Yatırım kapsamında, Stellantis ve tedarikçileri, 4 modelin üretimi için 200 milyon Euro’yu aşan bir başlangıç yatırımı taahhüt etti.

Stellantis'in yılda 1 milyonun üzerinde araç üretim kapasitesine sahip Cezayir'de yapılacak üretim ile, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki pazar payını artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in otomotiv endüstrisinin gelişimine katkısını hızlandırmak amacıyla Stellantis ile Cezayir yetkilileri arasında bir Niyet Mektubu da imzalandı.

200 MİLYON EURO YATIRIM

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Fiat markasını ülkeye getirerek, Cezayir’de otomobil üreterek ve Cezayirli müşterilerimize harika modeller sunarak bu planımızı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, Tafraoui sakinleri ve Cezayirli müşterilere katma değer yaratan büyüme ve gelişme yolculuğunun başlangıcıdır" diye konuştu.

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2023 yılında Cezayir’de 500 kişilik doğrudan istihdam yaratmış olan projenin, 2024 yılı sonuna kadar bin 200, 2026 yılına kadar ise 2 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca yerel tedarikçi ekosistemi 2026 yılına kadar bin 600’ün üzerinde dolaylı istihdam yaratacak.

DOBLO'NUN YENİ ADRESİ OLACAK

Stellantis tarafından yapılan açıklamalar, Cezayir'deki fabrikanın 2000-2023 yılları arasında Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen fakat 2023'te yeni üretim adresi İspanya olan Fiat Doblo'ya da ev sahipliği yapacağını gösteriyor.

2021'de FCA ile PSA'nın birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından, birden çok modeli Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat da Stellantis cephesine geçmişti.

Bu gelişmenin ardından Stellantis, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen'in hafif ticari modellerini aynı platformda üretme kararı almış, bu kapsamda Bursa'da üretilen Doblo'yu da İspanya'ya taşımıştı.

Tofaş'ın Bursa fabrikasında Doblo'dan doğan boşluğun ise 'K0' adı verilen yeni ticari araç ailesi ile dolduracak. Bursa'daki fabrikada 2025'ten itibaren Stellantis'in 5 markası için hafif ticari modeller üretilecek.