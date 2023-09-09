Bu şekilde uyumak karakteriniz hakkında ipuçları veriyor! Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
Muhtemelen sizin için en rahat uyuma pozisyonunu bilinçli olarak düşünmüyorsunuz. Belki içgüdüsel olarak cenin pozisyonuna kıvrılıyorsunuz ya da gece boyunca bir ara yüzüstü yere düşüyorsunuz. Nasıl uyuduğunuz ile kim olduğunuz arasında bir bağlantı olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? İştahınızın kişiliğiniz hakkında ne söylediğini öğrenmek için çevrimiçi testler yapmış olabilirsiniz, ancak uyku pozisyonları hiç aklınıza geldi mi?
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Uyku uzmanları, uyku pozisyonları ile kişilik arasında bağlantı kuran çok kesin sonuçlara ulaşamamış olabilir, ancak bazı teoriler mevcut.
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Tercihiniz sırt üstü uyumaksa sessiz, içine kapanık ve telaşsız bir kişiliğe sahip olabilirsiniz.
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BBC News'te yer alan bir habere göre Uyku Değerlendirmesi ve Danışma Servisi ve Edinburgh Uyku Merkezi direktörü Profesör Chris Idzikowski, "kendiniz ve etrafınızdakiler için de yüksek standartlara sahip olabilirsiniz" diyor.
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Bir çalışmada 1000 katılımcı arasında altı farklı uyku pozisyonunu analiz eden Idzikowski, bacaklarınız düz bir şekilde altınıza uzatılmış ve kollarınız yanlarınıza sabitlenmiş şekilde sırt üstü yatmayı "asker pozisyonu" olarak adlandırıyor.
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"Hepimiz uyanıkken beden dilimizin farkındayız ama ilk kez bilinçaltı duruşumuzun bizim hakkımızda ne söylediğini görebildik. İlginç olan şu ki, duruşun arkasındaki profil genellikle bizim düşündüğümüzden çok farklı." diye paylaştı.
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SIRTÜSTÜ UYUYANLAR RAHATSIZ EDİCİ UYKU ORTAKLARI OLABİLİR
Büyüleyici bir kişiliğe sahip olmalarına rağmen, sırtüstü uyuyanlar daha yüksek sesle veya daha sık horlamaya başlayabilirler, bu da onların yan yana uyumasını zorlaştırır.
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SleepScore Labs'ın danışma kurulu üyesi Dr. Michael Breus'a göre, "Sırt üstü yattığınızda boğazınız daha dar olur, bu da horlamanın daha yüksek sesli ve daha sık olmasına neden olur."
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Ayrıca uyku pozisyonunuzun sağlığınızı etkileyebileceği şaşırtıcı yollar da vardır. Sırt üstü uyumak asit reflü hastaları için faydalı olsa da ve hatta ince çizgiler ve kırışıklıklar şeklinde erken yaşlanmayı önleyebilse de, bacaklarınızı yatakta düz bırakırsanız bel ağrısına yol açabilir.
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Kiropraktör Dr. Andrew Bang "Bacaklarınız düzse, belinizin çok fazla bükülmesine neden olabilir. Bu özellikle, çoğumuzun günde kaç saat çalıştığı göz önüne alındığında oldukça yaygın olan diz arkası kaslarınız (uyluğunuzun arkasındaki kaslar) sıkıysa geçerlidir." diye paylaştı.
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Yani eğer sıkı uyuyan bir askerseniz, dizlerinizin altına bir yastık koyup bacaklarınızı biraz kaldırmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca boynunuzun burkulmasını önlemek için baş yastığınızı nötr bir yüksekliğe yerleştirin.
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Peki ya sırt üstü uyuduğunuzda kollarınızı ve bacaklarınızı tam olarak düz tutmadığınızda? Buna "deniz yıldızı" pozisyonu denir.
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SIRT ÜSTÜ UYUYANLAR İYİ DİNLEYİCİLERDİR
Belki tatildeyken otel odasındaki yatağınızı sizinle paylaşan arkadaşınızdan, sırt üstü yattığınızda kollarınızı ve bacaklarınızı vücudunuzdan iyice ayırma isteğinizin yataktan düşmesine neden olduğu yönünde şikayetler almışsınızdır.
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Ancak Idzikowski'ye göre sırt üstü uyuyan denizyıldızları, ihtiyaç duyduğunuzda yardım sunan ve onları iyi arkadaşlar edinen harika dinleyicilerdir.
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Ayrıca, ilgi odağı olmaktan hoşlanmadıkları için (yatakta önemli miktarda yer kaplamalarına rağmen) gök gürültüsünü çalmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.
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Denizyıldızları elleri yukarıda ve onlardan uzakta, genellikle yastığın etrafına yerleşmiş ve bacakları iki yana açılmış şekilde uyurlar.
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Yine tıpkı asker pozisyonunda olduğu gibi, asit reflü ve kırışıklıkların önlenmesi söz konusu olduğunda sırt üstü yatmak faydalıdır ancak Healthline'a göre horlayanlar veya uyku apnesi olan kişiler için sorun yaratabilir.
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Ne düşünüyorsun? Sırtüstü uyumak hakkında öğrendikleriniz, kişiliğiniz hakkında şimdiye kadar bilmediğiniz bir şeyi mi ortaya çıkardı? Belki öyle oldu, belki olmadı. En azından sağlıkla ilgili sonuçları göz önünde bulundurmak, uyku pozisyonunuzu değiştirmek isteyip istemediğinize karar vermenizi sağlayabilir.