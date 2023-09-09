Bu şekilde uyumak karakteriniz hakkında ipuçları veriyor! Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

"Hepimiz uyanıkken beden dilimizin farkındayız ama ilk kez bilinçaltı duruşumuzun bizim hakkımızda ne söylediğini görebildik. İlginç olan şu ki, duruşun arkasındaki profil genellikle bizim düşündüğümüzden çok farklı." diye paylaştı.