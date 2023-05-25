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Medyada ve sosyal medyada yer alan 'Gazprom'un BOTAŞ'ı devralacağı' iddialarının ardından hem BOTAŞ hem de Gazprom açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında, BOTAŞ'ın Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair asılsız iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddialar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bahse konu haber ve içeriklerde yer aldığı haliyle, Türkiye’nin enerji sektöründeki öncü kamu kuruluşu olan BOTAŞ'ın Gazprom Şirketi dahil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.

Dünyada benzeri görülmemiş bir enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Kuruluşumuzun almış olduğu tedbirler sayesinde doğal gaz tedarikinde ülkemiz hiçbir sorun yaşamamıştır.

Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle ülkemiz enerji arz güvenliğinin teminatı vasfıyla faaliyetlerini sürdüren, gerçekleştirdiği dev projeler ve yatırımlarla ülkemizi enerjide merkez ülke hedefine adım adım yaklaştıran BOTAŞ'ın, bu gibi mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi; maksatlı ve planlı bir eylem olarak görülmektedir.

Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki yaratma amacı taşıyan, herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız bu iddialara itibar edilmemesini, bu mesnetsiz iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

GAZPROM'DAN DA YALANLAMA

Rus enerji şirketi Gazprom, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yönetimini devralmak için müzakereler yürütüldüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Türk medyasında bazı basın yayın organlarında Gazprom ve BOTAŞ’la ilgili çıkan iddialar yalanlandı.

Gazprom’un BOTAŞ yönetimini devralmasına yönelik müzakereler yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, “BOTAŞ'ın Gazprom yönetimine devredilmesine ilişkin iddia edilen müzakereler veya niyetler hakkında bazı Türk medyasında yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır.” denildi.

Fotoğraf: AA

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