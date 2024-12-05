Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 82,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.850 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.