Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.767,85 %-0,03
        DOLAR 32,9239 %0,23
        EURO 35,3335 %0,49
        GRAM ALTIN 2.467,80 %0,70
        FAİZ 42,03 %-2,05
        GÜMÜŞ GRAM 31,23 %0,10
        BITCOIN 59.984,00 %-5,84
        GBP/TRY 41,7680 %0,48
        EUR/USD 1,0722 %0,27
        BRENT 86,05 %0,95
        ÇEYREK ALTIN 4.034,85 %0,70
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yatay tamamladı - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsa günü yatay tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 10.767,85 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yatay tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,28 ile tekstil deri oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın, banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

        Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed üyelerinin açıklamaları, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi ile konut fiyat endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #borsa
        #ekonomi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın gözaltına alındı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın gözaltına alındı
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Habertürk Anasayfa