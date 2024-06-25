Borsa günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,48 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ile inşaat izinleri, Almanya'da GfK tüketici güveninin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.