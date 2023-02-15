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Beylikdüzü deprem haritası: Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Beylikdüzü risk raporu

Beylikdüzü deprem bölgesi mi? İşte Beylikdüzü deprem haritası

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle meydana gelen yıkımın bilançosu ağır olurken gözler diğer illerde olası risklere çevrildi. Ülkemiz fay hattının yoğun olmasından kaynaklı deprem riski ile sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar 30 yıl içinde olması gereken İstanbul depremine işaret etti. Vatandaşlar kendi ilçelerinin deprem risk haritasını araştırmaya başlarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Beylikdüzü deprem risk haritası oldu. Peki, Beylikdüzü deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İBB Beylikdüzü olası deprem riski raporu sorgulama bilgileri...

Giriş: 15.02.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Beylikdüzü deprem risk haritası oldu. Peki, Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Beylikdüzü risk raporu

  • İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biri olan Beylikdüzü’nün Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 36 km² dir.  İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    BEYLİKDÜZÜ RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • * Senaryo depremi için Beylikdüzü ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası

  • İSTANBUL OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI

    Öte yandan 2020 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılmış ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmişti. 2020 tarihli çalışmada İstanbul’daki 39 ilçeye ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamaları yapılmıştı.

    İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.

    RAPORLA İLGİLİ NOT

    Kitapçıkta sunulan sonuçlar tekil binaların deprem performansı ile ilgili bilgi içermiyor.

    Çalışmayla ilgili şu not da düşülüyor:

    Bu çalışmada İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi 2019 kapsamında 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen kayıp tahminleri ilçeler için özelleştirilmiş; her için için üst yapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmış ilgili haritalar üretilmiştir. Projede ve kitapçıklarda sunulan kayıp tahminleri, deprem mühendisliği literatüründe yer alan analitik çalışmalar veya depremlerde yaşanmış deneyimlerden yararlanarak oluşturulmuş ampirik modellere dayanmaktadır. Bu modeller tüm istatistiksel modellerde olduğu gibi kabullere dayanmakta ve çeşitli belirsizlikler içermektedir. Sunulan sonuçlar kullanılan modellerden elde edilen ortalama değerlerdir. Gerçek bir depremin yaratacağı kayıpların bu raporda sunulan sonuçlardan farklı olması kaçınılmazdır.

  • * Senaryo depremi için Beylikdüzü ilçesi mahalle bazlı can kaybı ve yaralanma tahminler

  • * Senaryo depremi için Beylikdüzü ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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