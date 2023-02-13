Muğla bölgesinde 4 aktif fay hattı bulunuyor! İşte Muğla deprem haritası

MUĞLA DEPREM HARİTASI: MUĞLA'DA KAÇ FAY HATTI VAR?

Dr. Murat Ersen Aksoy, "Ölüdeniz fayı bizim bölgemizde yer almayan bir fay. Türkiye'de yer almayan bir fay. Ölüdeniz fayı Doğu Anadolu fayının güneyinden devam eden bir fay. Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden bir fay. Kuzey-Güney yönünde bir fay hattı burası aslında. Bu fay hattı üzerinde meydana gelen depremler Ölüdeniz fay hattında etki gösterebilir. Stresini o fay üzerine yansıtmıştır. Bu fayların Muğla fayları ile ilgisi yok. Orada yaşanan depremler bizim Muğla civarındaki fayı etkilemez. Bizim Muğla civarında başlıca birkaç fayımız var.

Aktif fay olarak haritalara göre;

- Burdur Fethiye fay hattımız var,

- Gökova fayı,

- Muğla-Yatağan fayı ve

- Milas fayı.

Bu dört ana fay sistemi bu bölgede etkin" dedi.