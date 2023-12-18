Uzmanlar uyardı: 7 aktif fay var! İşte Bursa fay hattı haritası!
Marmara'da dün akşam saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Yalova Çınarcık merkezli depremi vatandaşların Bursa'da bulunan fay hatlarını araştırmasına sebep oldu. İşte 7 aktif fayın bulunduğu Bursa fay hattı haritası!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Dün akşam yaşanan depremin ardından Bursa fay hattının nerelerden geçtiği ve en riskli ilçeler merak ediliyor. Peki Bursa fay hattı nerelerden geçiyor? Bursa'daki en riskli ve orta riskli semtler hangileri? İşte 2023 Bursa fay hattı haritası…
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AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.
Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.
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Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadı ve Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındadır.
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BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;
Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor
Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor
Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor
Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor
Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor
Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor
Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor
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BURSA'DA BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?
Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)
Yıldırım merkez ve mahalleler
Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)
Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı
Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi
Karacabey, Mustafa Kemal Paşa
Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir
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BURSA'DA İKİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?
Büyükorhan
Harmancık
İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü
Keles
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Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı’ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.