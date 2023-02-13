Kocaeli en riskli deprem bölgelerinden! İşte 2023 Kocaeli deprem haritası

KOCAELİ FAY HATTI HARİTASI: KOCAELİ’NDEKİ DİRİ FAYLAR NEREDE?
TDFH’na göre KAF kuzey kolu Sapanca Gölü batısından Kazakburun, Tepetarla ve Başiskele’ye uzanarak İzmit Körfezi’ne girer, buradan Gölcük kıyısından geçerek Marmara Denizi içerisine uzanır.
17 Ağustos 1999 depremi fayın aktif ana kolu olan Gölcük-Sapanca arasında yüzey faylanması oluşturmuştur. İlin kuzey kesimlerinde yer alan KD-GB uzanımlı faylar ise olasılıkla diri olmayan, yani deprem üretmeyen faylardır.
Kocaeli’nden geçen fay hatları AFAD tarafından paylaşılıyor. Buna göre; Kartepe, İzmit, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Dilovası, Çayırova ilçelerinde yoğun olarak fay hattı geçiyor.
AFAD’ın haritasına göre Kandıra ilçesinden çok fay hattı görülmediği rastlandı.