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Depremle ilgili ilginç bilgiler! Dünya ülkelerinde meydana gelen depremler hakkında çok şaşıracağınız gerçekler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem tüm Türkiye’nin gündeminde. Art arda meydana gelen iki depremin bilançosu ise çok ağır oldu. Çoğu illerde binalar enkaz yığınına dönüşürken deprem hakkında araştırmalar arttı. Özellikle son günlerde depreme dair ne kadar bilgi varsa gündeme gelmiş durumda. Dünya genelinde en çok yaşanan afetlerden olan deprem hakkında bilinmeyen birçok sıra dışı bilgiler bulunuyor. Bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmadan hakkında bilgi sahibi olmamız gereken bu doğal afete dair az bilinen gerçekleri öğrenmekte fayda var. İşte dünya ülkelerinde meydana gelen depremler hakkında çok şaşıracağınız bilgiler…

Giriş: 14.02.2023 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bugüne kadar ölçülmüş en büyük deprem 9,5 büyüklüğünde 22 Mayıs 1960'da Şili'de meydana gelmiştir.

    22 Mayıs 1960’da Güney Amerika kıtası Şili’de gerçekleşmiş olan deprem, bugüne kadar ölçülmüş en büyük deprem. Şili depreminin ardından oluşan tsunami, Pasifik Okyanusu’nda hızlı bir şekilde ilerleyerek, ciddi can ve mal kayıplarına neden oldu.

  • Dünyanın en uzun depremi tam 32 yıl sürdü!

    1861 yılında Endonezya'da yaşanan 8,5 büyüklüğündeki depreme günümüz teknolojisiyle bakıldığında; levhaların, depremden önce 32 yıl boyunca hareket halinde olduğu anlaşıldı. "Yavaş depremler" olarak adlandırılan bu doğal olayının birkaç büyük depremden önce de yaşandığı belirtildi.

    Bu deprem, tüm zamanların "kendini en yavaş gösteren" depremi olarak biliniyor. "Yavaş kayma olayı" olarak da adlandırılan bu tür depremlerin günler, aylar veya yıllar içinde ortaya çıktığı bilinse de 32 yıl herkes için oldukça şaşırtıcı bir uzunlukta.

  • Erzincan Depremi Türkiye'de meydana gelen en büyük depremlerden!

    27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde Büyük Erzincan Depremi’nde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılıyor.

    Bu deprem, Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu. Bu depremle birlikte ilk defa Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın varlığı anlaşılmaya başlandı ve Türkiye'de depremle ilgili konular ele alındı.

  • Kaliforniya her yıl 0.8 inç oranıyla kuzeybatı San Andreas fayı boyunca hareket ediyor.

  • Bilim insanları önümüzdeki 85 milyon yıl içerisinde Los Angeles'ın Alaska'da yer alabileceğini söylüyor.

  • Depremler suyu altına çevirebilir. Altın yataklarının yer kabuğundaki çatlaklardan akan sıcak su akıntılarının getirdiği mineral birikimi sonucu oluştuğu bilinir.

    Mineral yüklü su, bir basınç değişimi yaşayınca hızlı bir şekilde buharlaşıp kuvarsları oluşturan silikonun ve altının sudan ayrılmasına ve ani bir şekilde buluştukları kaya yüzeyinde kristalleşmesine yol açar ve çevredeki kayalardan sızan sıvılar yarığa ilerleyerek ilk basıncı dengeler. Bu çabuk gerçekleşmese de çok küçük de olsa bir altın damarı meydana gelebiliyor.

  • Deprem tarihinin en yıkıcılarından biri olan San Francisco depremi (1906), deprem sonucunda oluşan yangın ile şehrin baştan sona yenilenme ihtiyacına yol açmıştır.

  • Deprem tarihinin en yıkıcılarından biri olan San Francisco depremi (1906), deprem sonucunda oluşan yangın ile şehrin baştan sona yenilenme ihtiyacına yol açmıştır.

  • Alaska'da deprem (earthquake) değil, buz depremi (icequake) oluyor. Buz depremi, alttaki buzların sallanması ile meydana geliyor.

  • Her yıl 500 bini aşkın deprem yaşanıyor ancak çoğu o kadar küçük ki hissedilmiyorlar bile.

  • Bu zamana kadar en çok ölümün kaydedildiği deprem 1556 yılında Çin'de meydana geldi: 830 bin kişi depremde yaşamını yitirdi.

  • Kaliforniya her yıl 10 bini aşkın deprem ve sarsıntı yaşıyor.

  • 1964 Alaska depremi (9.2), 1960'ta yaşanan Şili depreminden sonra yeryüzündeki en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçmiştir.

    Alaska'da 28 Mart 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi tetikledi.

    Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu.

    1965’te ise Alaska'nın Rat Adaları açıklarında yaşanan deprem, 8,7 şiddetinde kaydedildi. Deprem sonrasında meydana gelen zararın büyük çoğunluğu, oluşan tsunaminin etkisiyle gerçekleşti.

  • Tsunami, deniz altında meydana gelen depremler sonucunda oluşur.

  • Japonya her yıl 1500'ü aşkın deprem yaşar.

    Japonya'nın en büyük depremi, 11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarının açıklarında, 24 km derinlikte, 9 büyüklüğünde meydana geldi.

    Bu deprem, Japonya’nın aletsel olarak kaydedilmiş en büyük depremi olmasının yanı sıra, dünyada 1900’lerden beri kaydedilmiş en büyük beş deprem arasında yer alıyor.

    Japon hükümeti, felaketi resmi olarak "Büyük Doğu Japonya depremi" olarak adlandırdı. Deprem sonrasında bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan tsunami dalgaları meydana geldi.

    Tsunami ülkede çok büyük zarara yol açtı. Depremde 15.900 kişi hayatını kaybetti ve 2.531 kişi hâlen kayıp olarak belirtiliyor.

  • 7 Şubat 1812 Mississippi depremi, Mississippi Nehri birkaç saat geriye doğru akmıştır.

  • "Namazu", Japon mitolojisinde depremlere neden olduğuna inanılan dev yayın balığıdır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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