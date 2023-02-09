Depremde enkaz altından çıkarılanlara su içirmek ölümle sonuçlanabilir!

Göçük altından çıkarılmış bireylere oral yolla yani ağızdan verilecek herhangi bir şeyin komplikasyon oluşturma riski dışında bir faydası veya kanıtlanmış tıbbi verisi yok aksine aspirasyon riski var.

Kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanan aspirasyon bu durumlarda meydana gelme ihtimali oldukça yüksek olan sağlık sorunudur. Yutma işlemi sırasında solunum yollarına kaçan bu maddeler, akciğerlere kadar inerek çok ciddi komplikasyonların gelişmesine yol açabilir.