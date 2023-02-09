Depremde enkaz altından çıkarılanlara su içirmek ölümle sonuçlanabilir!

ENKAZDAN ÇIKANA SU NEDEN VERİLMEMELİ?
Enkaz altından çıkarılan vatandaşlara verilen su ölüme neden olabiliyor. Türkiye bu tecrübeyi en son 2011 yılında Van'da yaşamıştı. Bir iki gün boyunca enkaz altında sağ kalmayı başaran insanlar kurtarıldıktan sonra uygulanan yanlış yöntem nedeniyle birkaç saat içerisinde ölüyordu. Hal böyle olunca uzmanlar durumun sebebini araştırmaya başladı. Ortaya çıkan tablo ise son derece vahimdi. Çünkü, enkaz altında saatlerce kalmış bir insana yapılacak en büyük hata hemen ona su vermektir.
*Meyve suyu vb. potasyum miktarı yüksek sıvıların da kesinlikle verilmemesi gerekiyor.