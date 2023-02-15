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Kadıköy deprem risk haritası: Kadıköy deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Kadıköy depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Kadıköy risk raporu

Kadıköy deprem bölgesi mi? İşte Kadıköy deprem haritası

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle meydana gelen yıkımın bilançosu ağır olurken gözler diğer illerde olası risklere çevrildi. Ülkemiz fay hattının yoğun olmasından kaynaklı deprem riski ile sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar 30 yıl içinde olması gereken İstanbul depremine işaret ederken vatandaşlar kendi ilçelerinin deprem risk haritasını araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Anadolu Yakası ilçesi Kadıköy deprem risk haritası oldu. Peki, Kadıköy deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İBB Kadıköy olası deprem riski raporu sorgulama bilgileri...

Giriş: 15.02.2023 - 17:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Anadolu Yakası ilçesi Kadıköy deprem risk haritası oldu. Peki, Kadıköy deprem bölgesi mi? Kadıköy depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Kadıköy risk raporu

  • Kadıköy, Kocaeli Yarımadası'nın güneybatı kesiminde bulunan Kadıköy, batı ve güneyde Marmara Denizi, kuzeybatıda Üsküdar, kuzeydoğuda Ataşehir ve doğuda Maltepe ilçeleriyle çevrilidir.

  • Marmara sahilleri boyunca Haydarpaşa'dan Bostancı'ya dek kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda oldukça uzun bir sahil şeridine (yaklaşık 21 km) sahip olan Kadıköy'de kıyı şeridi ve buna paralel uzanan ana ulaşım güzergahları yerleşme yapısını belirlerken, daha geride yer alan D-100 Karayolu ilçenin kuzey sınırını oluşturur.

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    KADIKÖY RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • * Senaryo depremi için Kadıköy ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası

  • * Senaryo depremi için Kadıköy ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri

  • * Senaryo depremi için Kadıköy ilçesi mahalle bazlı can kaybı ve yaralanma tahminler

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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