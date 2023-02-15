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Avcılar deprem risk haritası: Avcılar depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Avcılar deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? İşte Avcılar deprem raporu

Avcılar deprem bölgesi mi? İşte Avcılar deprem haritası

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle meydana gelen yıkımın bilançosu ağır olurken gözler diğer illerde olası risklere çevrildi. Ülkemiz fay hattının yoğun olmasından kaynaklı deprem riski ile sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar 30 yıl içinde olması gereken İstanbul depremine işaret ederken vatandaşlar kendi ilçelerinin deprem risk haritasını araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Avcılar deprem risk haritası oldu. Peki, Avcılar deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İBB Avcılar olası deprem riski raporu sorgulama bilgileri...

Giriş: 15.02.2023 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Avcılar deprem risk haritası oldu. Peki, Avcılar deprem bölgesi mi? Avcılar depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Avcılar risk raporu

  • Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek "riskli" ilçeleri açıkladı.

    Naci Görür, Anadolu Yakası'nın göreceli olarak depremden daha az etkileneceğini söyleyerek Avrupa Yakası'na dikkat çekti. Görür hangi İstanbul ilçelerinin deprem riskinin yüksek olduğunu şöyle açıkladı:

    "Avrupa Yakası'nın depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında zondur.

    Haliç'ten başlarsınız Silivri'ye kadar gidersiniz. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri'ye gittiğiniz yerler… O şerit içerisindedir. Oralardaki depremin etkisini büyütecek nitelikte. Avcılar'da ise bir anlamda çürük bir zemin var. Deprem etkisini büyüten, heyelan yapmaya müsait, çökmeye müsait zeminler."

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    AVCILAR RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • * Senaryo depremi için Avcılar ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası

  • * Senaryo depremi için Avcılar ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri

  • * Senaryo depremi için Avcılar ilçesi mahalle bazlı can kaybı ve yaralanma tahminler

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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