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MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler nereler? İşte Kadıköy deprem raporu

Maltepe depreme dayanıklı mı? İşte Maltepe deprem risk raporu

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili etkilerken vatandaşlar bulundukları illerin deprem risk durumlarını merak ediyor. Bilindiği gibi ülkemiz deprem bölgesi ve çok kuvvetli fay hatları bulunuyor. Özellikle İstanbul için uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Beklenen İstanbul depreminin son 30 yıl içinde olacağı ve hasarın ağır olacağı öngörülüyor. Hal böyleyken İstanbul'un hangi ilçelerinin depreme dayanaklı hangilerinin riskli olduğu araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. İstanbul'un Anadolu Yakasında bulunan Maltepe deprem risk haritası da merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. Peki, Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İBB Kadıköy olası deprem riski raporu sorgulama bilgileri...

Giriş: 17.02.2023 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Anadolu Yakası ilçesi Maltepe deprem risk haritası oldu. Peki, Maltepe deprem bölgesi mi? Maltepe depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Maltepe risk raporu

  • Anadolu Yakası'nda bulunan ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Maltepe özellikle 2015 yılından sonraki nüfus yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe, nüfus bakımından İstanbul'un en kalabalık dokuzuncu, Anadolu Yakası'nın dördüncü büyük ilçesidir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 513.316’dır.

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    MALTEPE RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • İSTANBUL OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI

    Öte yandan 2020 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılmış ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmişti. 2020 tarihli çalışmada İstanbul’daki 39 ilçeye ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamaları yapılmıştı.

    İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.

  • * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası

  • * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri

  • * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi mahalle bazlı can kaybı ve yaralanma tahminler

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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