E-DEVLET ÜZERİNDEN DEPREM RİSKİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.
- Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.
- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.
- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.
- Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.
- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.