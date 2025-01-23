Irak üç kritik yasayı kabul etti: Çocuk gelinlerin önü açıldı

Irak Parlamentosu, küçük yaştaki evlilikleri yasallaştıracağı ve yaygınlaştıracağı eleştirilerine rağmen kabul ettiği kanunla İslami mahkemelere evlilik, boşanma ve miras da dahil olmak üzere aile meseleleri üzerinde daha fazla yetki verdi.

Aktivistler bunun, aile hukukunu birleştiren ve kadınlar için güvenceler getiren Irak'ın 1959 tarihli Kişisel Statü Kanunu'nun altını oyduğunu savunuyor.

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Evlilik yaşı 9'a inebilir

Ağırlıklı olarak muhafazakar Şii milletvekilleri tarafından savunulan değişiklikleri destekleyenler, yasayı İslami ilkelerle uyumlu hale getirdiklerini ve bunun Irak kültürü üzerindeki Batı etkisini azaltmanın bir yolu olduğunu öne sürüyor.

Irak yasaları şu anda evlilik yaş sınırını 18 olarak belirliyor. Salı günü kabul edilen değişiklikler, din adamlarının İslam hukukunu kendi yorumlarına göre yönetmelerine izin verecek. Kızların 10'lu yaşlarının başlarında ya da Irak'taki birçok Şii dini otorite tarafından takip edilen Caferi İslam hukuku ekolüne göre 9 yaşına kadar evlenmelerine izin verilebilecek.

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Genel af ve Kürtlere toprak

Parlamento ayrıca Sünni tutukluların yararına olduğu düşünülen ve yolsuzluk ve zimmete para geçirme suçlarına karışmış kişilere bir genel af yasasını da kabul etti. Meclis ayrıca Kürtlerin toprak taleplerini karşılamayı amaçlayan bir toprak iadesi yasasını da kabul etti.

İnsan hakları aktivisti ve Irak Kadınlar Birliği üyesi Intisar al-Mayali, medeni kanun değişikliklerinin kabul edilmesinin "kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi yoluyla kadın ve kız çocuklarının hakları üzerinde feci etkiler bırakacağını, bunun da çocukların yaşam haklarını ihlal edeceğini ve kadınlar için boşanma, velayet ve mirasa ilişkin koruma mekanizmalarını bozacağını" söyledi.

Oturum kaos ve usul ihlalleri suçlamalarıyla sona erdi.

Kamuoyu önünde yorum yapma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen bir parlamento yetkilisi, "Oturumda hazır bulunan milletvekillerinin yarısı oy kullanmadı, bu da yasal düzeni bozdu" dedi. Yetkili, bazı üyelerin yüksek sesle protesto ettiğini ve bazılarının da meclis kürsüsüne tırmandığını söyledi.

Oturum sonrasında bazı milletvekilleri, her biri farklı bloklar tarafından desteklenen tartışmalı üç yasanın birlikte oylandığı oylama sürecinden de şikayetçi oldu.

Bağımsız milletvekili Raid el Maliki, "Medeni hal yasasına gelince, biz bunu güçlü bir şekilde destekliyoruz ve bu konuda hiçbir sorun yoktu. Ancak diğer yasalarla birleştirilerek birlikte oylandı... Bu da Federal Mahkeme'de yasal bir itiraza yol açabilir." açıklamasını yatı. Meclis Başkanı Mahmud El Meşhadani, yasaların kabulünü, 'adaletin güçlendirilmesi ve vatandaşların günlük yaşamlarının düzenlenmesi sürecinde önemli bir adım' olarak övdü.