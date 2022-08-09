ZİRAAT BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL İPTAL EDİLİR?

Ziraat bankasında bireysel emeklilik işlemleri için 0850 202 20 numarasını aramanız gerekmektedir. BES iptal iletişim numarasını arayarak bireysel emeklilik iptal talebinizi iletebilirsiniz. Tercih edebileceğiniz bir diğer iptal yöntemi ise internet şubesinden iptal etmek olarak ifade edilebilir.

HALKBANK BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL İPTAL EDİLİR?

Halkbank bireysel emeklilik iptali için, 444 44 00 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Halkbank emeklilik çağrı merkezinde emeklilik ile ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel emeklilik iptalini telefon ile yapabilmeniz mümkün olmaktadır.

İŞ BANKASI BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL İPTAL EDİLİR?

İş bankası bireyse emeklilik hesabını iptal ettirmek isteyen kişiler, telefon aracılığı ile BES iptalini gerçekleştirebilmektedir. Bireysel emeklilik sistemini iptal ettirmek isteyen kişilerin 0850 724 55 00 numaralı çağrı merkezini aramaları gerekmektedir. Bu şekilde telefon aracılığı ile bireysel emeklilik sisteminin iptal ettirilmesi mümkün olabilmektedir.

Bireysel emeklilik sisteminin iptal edilebilmesi için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Telefon ile müşteri hizmetlerine bağlanarak bireysel emeklilik sistemini iptal ettirme ise sıklıkla tercih edilmekte olan yöntemlerden birisi olarak bilinmektedir. Telefon ile bireysel emeklilik sistemini iptal ettirmek istemeniz durumunda sizden kişisel bilgileriniz istenecektir. Ardından ise hangi işlemi gerçekleştirmek istediğinize dair sizden bilgi alınacaktır. Faydalanmış olduğunuz bireysel emeklilik sistemi sürecinin iptal edilmesini istediğinizi söyleyerek, BES iptali sürecini başlatmanız mümkün olmaktadır.