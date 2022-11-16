Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar
Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler
Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler
Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları
Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.
Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.
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