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SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Doğum yapan sigortalı kadınlara annelik durumunda doğum borçlanması ile geçici iş göremezlik ödeneği sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emzirme ödeneğiyle de destek sağlıyor. Bu kapsamda verilen ödenek doğum yaptığı zaman sigortalı kadın çalışana ya da sigortası olmayan eşin doğum yapması durumunda sigortalı erkek çalışana veriliyor.

Giriş: 22.11.2022 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • SGK 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR'lu olup doğum yapan kadınlara verilen emzirme ödeneği ailelere destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 115 milyon 984.712 TL emzirme ödeneği sağlayan SGK, bu sene Ocak ile Temmuz dönemlerinde 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği yatırdı. SGK tarafından sağlanan bu ödenek SSK ile BAĞ-KUR'lulara verilirken kamudaki çalışanlara ise kurumlar tarafından veriliyor. Peki, emzirme ödeneği nedir, ne kadar? Emzirme ödeneği kimlere verilir? İşte emzirme ödeneği ile ilgili tüm detaylar...

  • EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR?

    Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen ödenektir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

  • Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türüdür. Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

  • EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR?

    Doğum yapan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği kapsamında ailelere 316 lira destek sağlanıyor.

    2020'de 108 milyon 652 bin 664 lira, 2021'de ise 115 milyon 984 bin 712 lira emzirme ödeneği yapan SGK, bu yıl ise ocak ile temmuz arasında 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 lira emzirme ödeneğinde bulundu.

    SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılan yardım, kamu görevlilerine ise kurumlarınca ödeniyor.

  • EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Sigortalılara emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4a'lı çalışan sigortalının adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 4b'li çalışan sigortalı için de doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması ve Genel Sağlık Sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor.

    Emzirme ödeneği yapılabilmesi için doğumun canlı gerçekleşmiş olması gerekiyor.

    Emzirme ödeneğine hak kazanan fakat sigortalılığı sona eren kişilerin 300 gün içinde çocuğu doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde sigortalı adına en az 120 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

    Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için SGK'ye talep dilekçesi verme şartı 2014'te kaldırıldı. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödeniyor.

    Ödemeler anlaşmalı bankaya (şu anda PTT Bank) veya hesap numarasını tanımlaması halinde sigortalının hesabına gönderiliyor. Hak sahipleri ödemeleri 5 yıl içinde çekebiliyor.

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