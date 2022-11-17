'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 562 bin vatandaşımız, 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.