SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR emeklilerine aynı anda 3 maaş birden! Şartları taşıyanlar yaşadı, başvurana SGK her ay hesaplara yatırıyor

VEFAT TARİHİ BELİRLEYİCİ
Kadınlara, anne ve babanın vefat tarihlerine ve bağlı oldukları sigorta türüne göre de aylık bağlanıyor. Burada üç önemli tarih var:
Vefatlardan biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;
İkisi SSK’lı ise yüksek olan maaş tam, düşük olan yarım ödenir.
İkisi de Bağkur’lu ise yüksek olan maaşın tamamı düşük olanın yarısı bağlanır.
İkisi de memur ise tercih edilen maaş bağlanır.
Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir. Vefatlardan ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;
Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.
İkisi de SSK’lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım bağlanır.
İkisi de Bağkur’lu ise tek maaş ödenir.
İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008’den önce başladıysa, tercih edilen aylık tam bağlanır.
Anne ve babanın vefatının 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;
Her ikisi de SSK’lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.
Her ikisi Bağkur’lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.
Her ikisi Emekli Sandığı’na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.
Her ikisi de 1 Ekim 2008’den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş verilir.
Her ikisi de 1 Ekim 2008’den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.
Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK’lı, diğeri Emekli Sandığı’na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.