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SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR emeklilerine aynı anda 3 maaş birden! Şartları taşıyanlar yaşadı, başvurana SGK her ay hesaplara yatırıyor

SGK, sigortalı olan vatandaşlara ve yakınlarına destek sağlamaya devam ediyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre eşi, anne-babası vefat eden kadınlara özel imkanlar sağlanmakta. Sigortalı çalışanların sadece kendilerini değil ailesine de destek sağlayan SGK eşin vefatı durumunda geride kalan yakınlara önemli destekte bulunuyor. Bu haklardan en önemli olanı ise kadınlara sağlanan dul ve yetim maaşı. Üstelik bu yasal haktan kadın halihazırda emekli maaşı alıyor olsa bile yararlanabiliyor. Böylece kadın bir değil, iki değil tam üç maaş birden alabiliyor. Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayana da primsiz maaş veriliyor. Şartları taşıyan herkes SGK’dan başvuruda bulunabiliyor.

Giriş: 05.12.2022 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekliler için devlet birden fazla maaş alma imkanı sunuyor. Eşi, anne ya da babası vefat eden kadınlara Sosyal güvenlik mevzuatıö gereğince özel imkanlar sağlanıyor. Vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan sigortalının geride kalan eşine maaş bağlanıyor. Kadın bekarsa bağlanan maaş yetim maaşı oluyor. Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da Bağkur’lu sigortalı eşin Ekim 2008’den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008’den sonra vefat eden sigortalının SSK’lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Peki, SGK, SSK ve BAĞ-KUR çoklu maaş nedir, alma şartları nelerdir? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

  • FARKLI SİGORTA TÜRÜ OLMASI HALİNDE ÇİFT MAAŞ

    Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var.

    - İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008’den önce mi sonra mı vefat ettiği.

    - Diğeri ise sigorta statüleri. Yani SSK’lı mı Bağkur’lu mu Emekli Sandığı’na mı tabi olup olmadıkları konusu bu noktada önem teşkil ediyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor.

  • KİMLER ÖLÜM AYLIĞI ALIR?

    Ölüm aylığı alabilecek olan kişiler vefat eden sigortalıya yakınlık durumuna göre belirlemektedir.

    Vefat eden sigortalının:

    - Eşine,

    - Çocuklarına,

    - Anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır.

  • DUL VE YETİM AYILIĞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Eşi vefat eden eşlere maaşın %50'i ile %75'i arasında ek maaş ödenmektedir. Söz konusu ücret yine kişilerin emeklilik türüne göre değişiklik göstermektedir.

    Bu kapsamda hayatını kaybeden eş

    - BAĞ-KUR emeklisi olduğunda maaşın %50'si,

    - Memur emeklisi olduğunda da maaşın %75'i kadar aylık verilmektedir.

  • EŞ VEFATI MAAŞININ ŞARTLARI NELERDİR?

    Eşin hayatını kaybetmesi durumunda kadınlara verilen aylıkla ilgili bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar şöyledir:

    - Hayatını kaybeden eşin BAĞ-KUR'dan emekli olması,

    - Babanın hayatını kaybetmesi üzerine verilen maaşlarda da emeklilik türü dikkate alınmaktadır.

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