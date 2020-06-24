Türk balıkçılığının tanıtılmasına ve gelişmesine katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Kızıltan, yarışmaya 364 kişinin levrek, çipura ve alabalık türlerinin yetiştirilmesinden tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar ki tüm süreçlerini kapsayan 1.153 fotoğrafla katıldıklarını, dereceye giren fotoğrafların Ege İhracatçı Birlikleri’nde sergileneceğini, Türk balıkları için yapılacak tanıtım çalışmalarında bu görsellere yer verileceğini, amaçlarının yarışmayı önümüzdeki yıllarda da düzenlemek olduğunu sözlerine ekledi.