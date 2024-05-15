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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama geldi: Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:51 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:51
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        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.

        Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

        "BİR DÜZENLEME YAPMAMIZ GEREKİYORDU O DÜZENLEMEYİ YAPMIŞ OLDUK"

        Bir gazetecinin "Otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Uraloğlu, "Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu o düzenlemeyi yapmış olduk." ifadesini kullandı.

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        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması

        Fotoğraf: AA

        Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, kamuda tasarrufun, herkesin daha dikkatli olmasını gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.

        Bakan Uraloğlu, "Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamuyla da entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız, bu tasarruf yaklaşımına elbette daha fazlasıyla uyacak, katkı sağlayacak." diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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