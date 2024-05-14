Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otomobil geçiş ücreti 24 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti 49 lira oldu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 lira oldu.

İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira, İstanbul İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 984 lira oldu.