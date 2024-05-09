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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB rezervlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."

TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.



Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.



Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış… pic.twitter.com/MizBuyFyVy — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 9, 2024