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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten TCMB rezervleri açıklaması - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını belirterek "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:35
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        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB rezervlerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."

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