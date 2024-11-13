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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:03
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        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

        Bakan Işıkhan bunun yanında "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı

        sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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