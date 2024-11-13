Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.
Bakan Işıkhan bunun yanında "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı
sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.