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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari ücret ve emekli maaş zammı: Bu sene emeklilere ve asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı, Temmuz'da asgari ve emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücrete ve emekli maaşına ara zam var mı? Bakan Işıkhan'dan son noktayı koydu

        Asgari ücrete ve emekli maaşlarına ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklama ile akıllardaki soruları yanıtladı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 07:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 07:59
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        • 1

          Emekli ve asgari ücret alan vatandaşlar, ara zam olup olmayacağına dair araştırma yapıyor. 2024 yılına girerken, bu sene asgari ücrete ikinci zam yapılmayacağı açıklanmış ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılmıştı. Bunun üzerine bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte, detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

          Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.

        • 3

          EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

          Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Işıkhan, "Yok, hayır. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Sadece ekonomik refahtan değil sağlık ve diğer boyutları da düşünmem lazım. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz." karşılığını verdi.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞINA ARA ZAM VAR MI?

          En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." diye konuştu.

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