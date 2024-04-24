Motorine indirim mi geliyor? 24 Nisan Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından takip ediliyor. En son 21 Mart tarihinde benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi ise 25 Nisan tarihinden itibaren motorine indirim yapılacağı iddia ediliyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...
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Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatları illere göre küçük miktar da olsa değişebiliyor. Piyasalarda motorine indirim geleceğine dair birtakım iddialar dolaşıyor. Bu kapsamda, son akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...
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BRENT PETROL DÜŞTÜ
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,79 dolardan işlem görüyor.
16 Nisan'da 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 0,25 düşüşle 89,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,08 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarının düşüşünde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 90 bin varil artacağını öngördü. Bu rakam bir önceki hafta 3 milyon 34 bin varil seviyesindeydi.
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MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?
Henüz resmi bir açıklama olmasa da motorine indirim geleceği iddia ediliyor. Bundan yola çıkarak motorine 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş indirim yapılacak.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,58 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,14 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,49 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,07 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,46 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,04 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,72 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,29 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL