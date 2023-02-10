Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel

Arnavutluk'ta 13 Şubat Salı günü Türkiye için 'ulusal yas' ilan edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Salı günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

Giriş: 10.02.2023 - 23:48 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutluk'ta 13 Şubat Salı günü Türkiye için 'ulusal yas' ilan edildi
İHA

Arnavutluk’tan Türkiye’ye anlamlı destek geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti. Başbakan Edi Rama mesjında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir. Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.
Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Arnavutluk hükümeti, 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?
Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?
Yıkılan binalar artıyor, hasar büyüyor!
Yıkılan binalar artıyor, hasar büyüyor!
CZN Burak açıkladı: Taha Duymaz'ın olduğu bölgeye vinç geldi!
CZN Burak açıkladı: Taha Duymaz'ın olduğu bölgeye vinç geldi!
Uzmandan flaş açıklama: Depremler devam edecek mi?
Uzmandan flaş açıklama: Depremler devam edecek mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.