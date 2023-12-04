Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç? 2023 Aralık ayı iş yeri kira artış oranı
İş yeri kira artış oranı Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Aralık ayında kontrat yenileyecek olan iş yeri sahipleri Kasım ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon artış oranını araştırıyor. İşte Aralık ayı enflasyon artış oranı...
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Aralık ayı kira artış oranı TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Peki, Aralık ayı iş yeri kira arış oranı yüzde kaç oldu? İşte merak edilen 2023 Aralık ayı iş yeri kira artış oranı...
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ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Kasyım ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 4 Aralık yani bugün açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından Aralık ayı kira artış oranı belli olmuş oldu.
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KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
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ARALIK AYI KİRA ZAMMI
İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Kasımda bu rakam yüzde 53.40 oldu.
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Dolayısıyla açıklanan verilerle aralık ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 53.40 olarak kayıtlara geçti.