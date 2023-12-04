ARALIK AYI KİRA ZAMMI

İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Kasımda bu rakam yüzde 53.40 oldu.

Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Dolayısıyla açıklanan verilerle aralık ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 53.40 olarak kayıtlara geçti.