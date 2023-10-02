Geçtiğimiz hafta ABD'li teknoloji devinin blog sitesinde kullanıcılar tarafından bildirilen aşırı ısınma problemini kaleme almıştık. Apple'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi.

Marka yaptığı açıklamada aşırı ısınma problemini kabul ederek bunun üzerinde bir çalışma yapıldığını duyurdu.

"YAZILIM KAYNAKLI ISINMA PROBLEMİ"

MacRumors ile paylaşılan bir açıklamada Apple, telefonların olması gerekenden daha fazla ısınmasına neden olabilecek "birkaç koşul" olduğunu vurguladı; "Kurulumdan sonraki ilk birkaç gün içinde artan arka plan etkinliği, iOS 17'de 'bazı kullanıcıları etkileyen' belirtilmemiş bir hata ve 'sistemi aşırı yükleyen' bazı üçüncü taraf uygulamaları"

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iPhone 15'in Pro modellerinin içinde daha hızlı A17 Pro çipi bulunuyor. Apple'a göre, ne bu ne de telefonların etrafında kullanılan titanyum malzemeler aşırı ısınmaya sebep olan unsurlar arasında yer almıyor. Markaya göre donanım sorunundan ziyade yazılım sorunu olduğu belirtildi.