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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Canlı altın fiyatları ile 8 Nisan Pazartesi ata, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika: 8 Nisan canlı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında yerini alırken altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta yükselişle başlayan altın fiyatları bu haftada aynı seviyeyi korumayı sürdürüyor. Bugün gram altın 2.458 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.857 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü canlı altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu 8 Nisan 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 07:51 Güncelleme: 08.04.2024 - 08:19
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