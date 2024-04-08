Altın fiyatları canlı ve güncel olarak güncelleniyor. Çeyrek ve gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken sizler için canlı ve anlık altın fiyatlarını derledik. Peki Canlı altın fiyatları ile 8 Nisan 2024 Pazartesi ata, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Nisan bugün güncel altın fiyatları