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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!

        Son dakika haberi Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin son gününde kamyon, tanker ve çekicilerin 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını belirterek, "Pazar günü son 24 saat, 05.00 ile pazartesi günü 05.00 arasında da kamyon, tanker ve çekicilerin de trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık'' dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 08:37 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:43
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        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram nedeniyle memleketi Konya'ya geldi. Kapu Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Yerlikaya, hemşehrileriyle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

        BAYRAM TEBRİĞİ MESAJI

        DHA'da yer alan habere göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Bakan Yerlikaya, şu açıklamalarda bulundu: "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Biz bugün baba ocağındayız, Konya'mızdayız, Kapu Camii'nde, muhterem hemşehrilerimizle birlikte bayram namazımızı kıldık. Cemaatimizle bayramlaştık. Öncelikle Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki bütün inanan kardeşlerimizin, mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz.

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        GAZZE İÇİN BARIŞ MESAJI

        Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere, zulme uğrayan İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizi, duaların kabul olduğu bu bayram gününde Cenabı Allah en kısa zamanda huzura, barışa, feraha kavuşturmasını nasip etsin diye dua ediyoruz. İsmini bildiğimiz, bilmediğimiz yerdeki gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizden eğer zulme uğrayanlar varsa, onların da en kısa zamanda bu dualar ve bu bayram günündeki kabul olunan duaların yüzü suyu hürmetine onların da bir an önce kurtuluşa, barışa, huzura kavuşmasına dua ediyoruz."

        TRAFİKTE 24 SAAT KISITLAMA

        Bakan Yerlikaya, kamyon, tanker ve çekicilerin pazar günü 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

        KAMYON, TANKER VE ÇEKİCİLERE 24 SAATLİK YASAK

        ''9 günlük bayram süresi içerisinde biz İçişleri Bakanlığı olarak yollarda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, tekraren bayramın sonunda sağlıkla, huzurla, kazasız, belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini biz istiyoruz; ama bunun için de her zaman bilinen uyarıyı yapmak istiyoruz. Trafik kurallarına uyup, aşırı hızdan kaçınmalarını ve sağlıkla, afiyetle varmak istedikleri yerlere de varmalarını istiyoruz. Son günde, bugün birazdan arkadaşlarımız ilan edecek.

        Pazar günü son 24 saat, 05.00 ile pazartesi günü 05.00 arasında da kamyon, tanker ve çekicilerin de trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık. Hem Ulaştırma, hem Ticaret Bakanlığımızla da istişare ederek bunun da ekranları başında olan bütün vatandaşlarımıza tekrar duyurmak istiyorum."

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        #bayram trafiği
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