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        Haberler Gündem Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

        İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Maalesef bugüne kadar uluslararası bir ambargo kararı alınmadı. Dünyada Türkiye bu sabah alınan kararla bir işaret fişeği yakmıştır. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail için önemli ürünler. Amacımız İsrail hükümetine bir uyarı, bir zorlamadır. Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 22:59 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:03
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        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, "Dünyada BM nezdinde maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu" diye konuştu.

        "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasına yalanlama
        "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasına yalanlama

        Bolat'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

        Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu.

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        İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI

        Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler.

        CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

        Bugün Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler.

        "GELİŞMELERE GÖRE KARAR VERİLİR"

        Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bugüne kadar Gazze ile ilgili çalışmalar hep devam etti. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir.

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        #Ömer Bolat
        #İsrail ihracat
        #haberler
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