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Vatandaşlar, İstanbul'da, sabah saatlerinde Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

AA'da yer alan habere göre sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı.

BÜYÜK CAMİLERE YOĞUN İLGİ İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist, bayram namazını, kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı.

VATANDAŞLAR CAMİLERE SIĞMADI REKLAM İç kısımlarda yer kalmayınca bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti. Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

İSLAM ALEMİ İÇİN DUALAR EDİLDİ Kadınlar da camilerde kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı. Namazın ardından İslam alemi için dualar edildi. Bayram namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Elveda" yazısı yansıtıldı. Öte yandan, bayram namazı nedeniyle camilerin önlerindeki araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar avluya girmekte zorlandı.