BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

Borsa İstanbul 8 Nisan Pazartesi tam gün, 9 Nisan Salı günü ise 13:00'e kadar işlem görmeye devam edecek. Bayram süresince ve geride kalan sürelerde ise BIST 100 kapalı olacak.

2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;

9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık

10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı

23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı

15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos - Zafer Bayramı

28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı