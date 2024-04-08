Bayram namazı saatleri: 10 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri vakti
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Milyonlarca müslüman bir bayram sabahında daha cemaatle birlikte bayram namazını eda edebilmek için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Ramazan Bayramı namazı saatleri ile ilgili il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Her ilde bayram namazı saati değişiyor. Peki 10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet ile il il namaz saati
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Bayram namazı saatleri il il duyuruldu. Ramazan Bayramı sabahı camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 10 Nisan 2024 bayram namaz saati vakitleri
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DİYANET İLE 10 NİSAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
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İstanbul Bayram Namazı: 07.04
Ankara Bayram Namazı: 06.49
İzmir Bayram Namazı: 07.13
Adana Bayram Namazı : 06:41
Adıyaman Bayram Namazı : 06:29
Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:59
Ağrı Bayram Namazı : 06:08
Aksaray Bayram Namazı : 06:45
Amasya Bayram Namazı : 06:37
Ankara Bayram Namazı : 06:49
Antalya Bayram Namazı : 07:00
Ardahan Bayram Namazı : 06:09
Artvin Bayram Namazı : 06:13
Aydın Bayram Namazı : 07:10
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Balıkesir Bayram Namazı : 07:09
Bartın Bayram Namazı : 06:50
Batman Bayram Namazı : 06:17
Bayburt Bayram Namazı : 06:19
Bilecik Bayram Namazı : 07:00
Bingöl Bayram Namazı : 06:19
Bitlis Bayram Namazı : 06:13
Bolu Bayram Namazı : 06:54
Burdur Bayram Namazı : 07:01
Bursa Bayram Namazı : 07:04
Çanakkale Bayram Namazı : 07:15
Çankırı Bayram Namazı : 06:46
Çorum Bayram Namazı : 06:40
Denizli Bayram Namazı : 07:05
Diyarbakır Bayram Namazı : 06:21
Düzce Bayram Namazı : 06:55
Edirne Bayram Namazı : 07:13
Elazığ Bayram Namazı : 06:24
Erzincan Bayram Namazı : 06:23
Erzurum Bayram Namazı : 06:15
Eskişehir Bayram Namazı : 06:59
Gaziantep Bayram Namazı : 06:33
Giresun Bayram Namazı : 06:26
Gümüşhane Bayram Namazı : 06:22
Hakkâri Bayram Namazı : 06:07
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Hatay Bayram Namazı : 06:38
Iğdır Bayram Namazı : 06:04
Isparta Bayram Namazı : 07:00
İstanbul Bayram Namazı : 07:04
İzmir Bayram Namazı : 07:13
Kahramanmaraş Bayram Namazı : 06:34
Karabük Bayram Namazı : 06:49
Karaman Bayram Namazı : 06:49
Kars Bayram Namazı : 06:08
Kastamonu Bayram Namazı : 06:45
Kayseri Bayram Namazı : 06:39
Kilis Bayram Namazı : 06:34
Kırıkkale Bayram Namazı : 06:47
Kırklareli Bayram Namazı : 07:11
Kırşehir Bayram Namazı : 06:44
Kocaeli Bayram Namazı : 07:00
Konya Bayram Namazı : 06:52
Kütahya Bayram Namazı : 07:01
Malatya Bayram Namazı : 06:28
Manisa Bayram Namazı : 07:12
Mardin Bayram Namazı : 06:19
Mersin Bayram Namazı : 06:44
Muğla Bayram Namazı : 07:19
Muş Bayram Namazı : 06:15
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Nevşehir Bayram Namazı : 06:42
Niğde Bayram Namazı : 06:43
Ordu Bayram Namazı : 06:28
Osmaniye Bayram Namazı : 06:37
Rize Bayram Namazı : 06:18
Sakarya Bayram Namazı : 06:58
Samsun Bayram Namazı : 06:34
Siirt Bayram Namazı : 06:14
Sinop Bayram Namazı : 06:39
Sivas Bayram Namazı : 06:33
Şanlıurfa Bayram Namazı : 06:27
Şırnak Bayram Namazı : 06:12
Tekirdağ Bayram Namazı : 07:10
Tokat Bayram Namazı : 06:34
Trabzon Bayram Namazı : 06:21
Tunceli Bayram Namazı : 06:23
Uşak Bayram Namazı : 07:04
Van Bayram Namazı : 06:08
Yalova Bayram Namazı : 07:03
Yozgat Bayram Namazı : 06:41
Zonguldak Bayram Namazı : 06:52
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır. Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.