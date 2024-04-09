Real Madrid-Manchester City: 3-3 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Manchester City maçta iki kez öne geçse de pes etmeyen Real Madrid, rövanş öncesi avantajı rakibine vermedi. İspanyol devinin gollerini Camavinga, Rodrygo ve Valverde atarken, İngiliz temsilcisinin golleri Bernardo Silva, Foden ve Gvardiol'dan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'erken final' olarak nitelenen çeyrek final eşleşmesinde Real Madrid ile Manchester City, ilk maçta yenişemedi.
İzleyenlere muhteşem bir futbol gecesi yaşatan iki takımın Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadelesi 3-3 beraberlikle sona erdi.
İspanyol devi Real Madrid'in gollerini 12'de Camavinga, 14'te Rodrygo ve 79'da Valverde kaydetti.
İngiliz ekibi Manchester City'nin golleri ise 2'de Bernardo Silva, 66'da Foden ve 71'de Gvardiol'dan geldi.
RÖVANŞ 17 NİSAN'DA
İki takım arasında yarı finale yükselen takımı belirleyecek olan rövanş maçı 17 Nisan Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.
Bu arada Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler maç kadrosunda yer alsa da karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
11. RANDEVUDA 4. BERABERLİK
Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda City, 4 galibiyet elde ederken, Real Madrid ise 3 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 4 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. İngiliz ekibi, bu maçlarda 20 gol atarken, İspanyol devi 17 golle karşılık verdi.
İki ekip, son olarak geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasında rakip olmuştu. İlk maç 1-1 berabere biterken, rövanş maçında Madrid temsilcisini 4-0 mağlup eden Manchester City, finale çıkmıştı.