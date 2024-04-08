SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERECEK Mİ? AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları 8 Nisan Pazartesi günü yani bugün son kez açık olacak. 9 Nisan Salı günü ise yarım gün mesai yapacak. Bunun dışında kalan günlerde resmi tatil dolayısıyla sağlık ocakları kapalı olacak. Yani, aile hekimleri bu süre zarfında çalışmayacak.