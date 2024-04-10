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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için yağmur uyarısı! - HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den 5 bölge için yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağmurlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz ise yağmurlu olacak. Yağışların; Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 07:35 Güncelleme: 10.04.2024 - 07:35
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        5 bölge için yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Bulutlu 14°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 19°

        Adana

        Yağmurlu 22°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 17°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 18°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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