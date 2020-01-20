Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen ilk rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, jeopolitik gelişmeler açısından ABD ile İran arasındaki gerilimin şimdilik gündemden düşmesi sonrası Libya ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini ifade etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiğini belirten uzmanlar, anlaşmanın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğunu kaydetti. Uzmanlar, bu gelişmelerin küresel piyasalarda risk algısını görece artırdığını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.562,1 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları şöyle: