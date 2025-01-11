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        Haberler Spor Transfer Mikautadze yüksekten uçtu! Galatasaray transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Mika yüksekten uçtu

        Galatasaray'ın transfer listesinin başında olan Mikautadze maaş konusunda yüksekten uçtu! Gürcü futbolcu Lyon'dan aldığı maaşın yaklaşık üç katını talep etti. İşte detaylar

        Giriş: 11.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:44
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        • 1

          Galatasaray’da Mikautadze transferi zora girdi. Bir süredir Lyon’la temasta olan sarı-kırmızılılar 18 milyon Euro ve 20 milyon Euro olmak üzere iki teklif yapmıştı.

        • 2

          Fransız kulübüyle aradaki fark neredeyse kapanırken Galatasaray Gürcü futbolcuyla da masaya oturdu. Doğma büyüme Lyon’lu olan Mikautadze sarı-kırmızılı kulübe, Lyon’a 6 ay önce geldiğini ve kendisini kanıtlama isteği bulunduğunu iletti.

        • 3

          Avrupa’da final oynamak isteyen Galatasaray ise Gürcü futbolcuya projesini sundu. Hem Galatasaray hem de Lyon’un eski futbolcusu Bafetimbi Gomis de Mikautadze’yi ikna etmek için devreye girdi.

        • 4

          Gomis, Süper Lig konusunda çekinceleri bulunan Mikautadze’ye Galatasaray’ı, kültürü, taraftarı ve sarı-kırmızılıların hedefini anlattı. Küçüklükten Lyon taraftarı olan Mikautadze ayrılığa sıcak bakmazken Galatasaray’a açık kapı bıraktı ancak transfer bu kez da maddi açıdan çıkmaza girdi.

        • 5

          Yüksek bonservis bedeli, düşük maaş politikasıyla hareket eden Galatasaray, Mikautadze’nin maaş beklentisi sonrasında şaşkına döndü. Lyon’dan yıllık net 1 milyon 800 bin Euro kazanan Gürcü futbolcu sarı-kırmızılılardan maaşının neredeyse üç katını talep etti.

        • 6

          Okan Buruk’un listesinin en üst sırasında bulunan Mikautadze için son bir girişim daha yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüp Lyon ve Gürcü futbolcunun işi zora sokması halinde alternatiflere yönelecek.

        • 7

          Galatasaray geçen günlerde Rennes ile de masaya oturmuş ve Amine Gouiri için 14+2 milyon Euro’luk transfer teklifi yapmıştı. Fransız kulübü ise yapılan bu teklifi “18 milyon Euro olarak revize edin” diyerek yanıtlamıştı.

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