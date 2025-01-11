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        Haberler Dünya California Valisi, Los Angeles'taki yangınlarda yaşanan su sıkıntısına ilişkin bağımsız soruşturma talep etti | Dış Haberler

        California Valisi, Los Angeles'taki yangınlarda yaşanan su sıkıntısına ilişkin bağımsız soruşturma talep etti

        ABD'nin California Eyaleti'ndeki Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Vali Gavin Newsom, devam eden yangınlarla mücadele sırasında yaşanan su sıkıntılarına ilişkin bağımsız soruşturma talep etti. Öte yandan Pacific Palisades bölgesinde çıkan yangınlar nedeniyle tahliye edilen semt sakinlerinin eve geri dönüşü ile detaylı polis denetimleri bölgede uzun araç kuyruklarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:56
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        • 1

          Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

          California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, yaklaşık 400 dönümlük bir alanı etkileyen Lidia yangınının yüzde 98'i, yaklaşık 770 dönümlük alanı etkileyen Hurst yangınının yüzde 70'i, yaklaşık 1050 dönümlük alanı kül eden Kenneth yangınının ise yüzde 50'si kontrol altına alındı.

          California Eyaleti Valisi Gavin Newsom, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, yangın musluklarındaki aksaklık ve su tedarik sorunu gibi sıkıntılara dair açıklamada bulundu.

        • 2

          Bu ve benzeri sorunların bir daha yaşanmaması gerektiğine dikkati çeken Newsom, yangınlarla mücadele etmek için her türlü kaynağa sahip olunduğundan emin olmak için cevaplara, dolayısıyla soruşturma yürütülmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

          Newsom, yangınların söndürülmesi esnasında oluşan yangın musluklarındaki su basınç eksikliği ve Santa Ynez Rezervuarından su tedarik edilememesi gibi sorunlara ilişkin bağımsız soruşturma talep ettiğini açıkladı.

        • 3

          Eyaletin su ve itfaiye yetkililerini, yangınlar sırasında belediye su sistemlerindeki su kaynağı ve su basıncı kaybının nedenlerini inceleyen bir rapor hazırlamaya yönlendirdiğini belirten Newsom, raporda gelecekte böyle bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken önlemlerin de yer alacağını bildirdi.

        • 4

          Newsom, Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı ile Los Angeles kenti yetkililerinden, acil durumlar için mevcut su tedarikini sağlamak üzere hazırlık ve müdahale prosedürlerini inceleyen kapsamlı bir inceleme hazırlamalarını ve su basıncı kaybın ile su kaynaklarının kullanılamamasının nedenlerini belgelemelerini talep etti.

        • 5

          NE OLMUŞTU?

          Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

        • 6

          Luna, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağını belirtmişti.

        • 7

          Los Angeles Polis Departmanı Yardımcı Emniyet Amiri Dominic Choi de yangından etkilenen bölgelerde toplam 210 polisin kanun ve nizamı muhafaza etmek için görevlendirildiğini bildirmişti.

        • 8

          Los Angeles Bölge İtfaiye Amiri Anthony Maroney, dün yangın alanında "dron ihlali" tespit ettiklerine dikkati çekerek, "Yangın bölgesinde dron uçurmak sadece tehlikeli değil aynı zamanda yasa dışıdır." uyarısında bulunmuştu.

        • 9

          Federal güçlerin dron uçuşlarını takibe alacağını aktaran Maroney, bu bölgelerde dron uçurulmasının tüm hava operasyonlarının askıya alınması anlamına geldiğini ifade etmişti.

          Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

        • 10

          Pacific Palisades bölgesinde yangınlar nedeniyle tahliye edilen semt sakinleri, polis denetiminde yapılan ev kontrollerinin uzun sürmesi ve bölgede oluşan uzun araç kuyruklarından şikayetçi olduklarını bildirdi.

        • 11
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