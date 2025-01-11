Dondurucu soğuğun etkili olduğu yerleşim yerleri kutupları andırıyor
Van'ın Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki kırsal mahallelerde vatandaşlar, kutupları aratmayan soğuk havada günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor
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Çaldıran ve Özalp'in yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Bölgede geçen yıl şubat ayında en düşük sıcaklığın eski 33 derece ölçüldüğü Çaldıran Ovası'ndaki Bezirhane Mahallesi'nde vatandaşlar, bu kış da dondurucu soğukla mücadele ediyor.
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Soğuk havaya bağlı sis altındaki 22 haneli mahallede, hayvanların soğuktan etkilenmemesi için zaman zaman ahırları sobayla ısıtan vatandaşlar, araçların üzerini brandalarla ve battaniyelerle örtüyor.
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Akarsuların, göllerin, barajların ve mendereslerin donduğu, ağaçlarda ve elektrik tellerinde kırağının oluştuğu, evlerin saçaklarında buz sarkıtlarının oluştuğu Özalp'teki yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar da aldıkları önlemlerle soğuktan korunmaya çalışıyor.
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"SOĞUKLA MÜCADELE EDEREK YAŞIYORUZ"
Bezirhane Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakan, meteorolojik verilere göre Türkiye'de 23 Ocak 2021'de en düşük sıcaklığın 39,2 dereceyle mahallelerinde ölçüldüğünü söyledi.
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Kışın dondurucu soğuklarla baş etmenin zor olduğunu vurgulayan Çakan, şunları kaydetti:
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"Kışın ülkenin en soğuk mahallelerinden biri oluyoruz. Buradaki yaşantımız gerçekten çok zor. Soğukla mücadele ederek yaşıyoruz. Kışımız 6 ay sürüyor. Evlerde sobalarımız 24 saat sönmüyor.
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Isınmak için sürekli yakacak alıyoruz ama yetmiyor. Tek istediğimiz, hayalimiz doğal gaz. Mahallenin içinden geçen Çubuklu Deresi tamamen dondu. Nisan, mayıs ayına kadar ancak erir."
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Uzun süren kış nedeniyle yakacak almakta zorlandıklarını dile getiren Mehmet Mahcup Erçakan ise "Yaz mevsimi çok kısa sürüyor, sonra hava soğumaya başlıyor.
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Zirai aletlerimiz bile donmuş. Hayvanlarımızı ahırda besliyoruz. Ot ve yem yetiştiremiyoruz. En çok da kömür almakta zorlanıyoruz. Soğuktan korunmak için kat kat elbise giyiniyoruz" dedi.
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"YAZIN BİLE SOBA YAKIYORUZ"
Kışı soğukla mücadele ederek geçirdiklerini anlatan Caner Can da soğuk havanın en çok hayvanları etkilediğini dile getirdi.
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Hayvanları dışarı çıkarırken zorlandıklarını söyleyen Can, "Burada hayat çok zor. Yazın bile soba yakıyoruz. Hem yazımız hem kışımız soğuk" ifadelerini kullandı.
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Bezirhane Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Şirin Tan ise "Mahallemiz, Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri. Özellikle sabahları çok soğuk oluyor.
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Gece eksi 35-40 dereceye kadar düştüğü günleri gördük. Montla sobanın başında ısınmaya çalışıyoruz. Çocuklar sürekli hasta oluyor. Bütün paramız, odun kömüre gidiyor" şeklinde konuştu.
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