Altın fiyatları haftaya zirvede başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak alış ve satış fiyatları
Altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi günü yani yılın ilk gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 1950 lira seviyesinde, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 1 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın bin 950 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyelerindeki seyrini koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak alış - satış tablosu...
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1 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.955,86
1.956,25
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.062,58
2.063,39
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.129,37
3.198,46
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.517,48
12.754,72
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.239,18
6.396,92
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.517,48
12.754,72
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.444,29
13.778,89
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.063,80
1.462,16
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.824,17
1.962,00