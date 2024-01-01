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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya zirvede başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak alış ve satış fiyatları

        Altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi günü yani yılın ilk gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 1950 lira seviyesinde, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 07:05 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:05
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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