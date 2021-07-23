Reuters

Ford, son yılların en büyük geri çağırma operasyonlarında birine imza atıyor. Şirketten yapılan açıklamada, geri çağırmanın nedeni olarak dünya çapındaki 775 bin adet Explorer SUV modelinin direksiyonundaki arıza gösterildi.

2013-2017 yılları arasında üretilen Explorer modellerini kapsayan geri çağırma operasyonu ile 676 bin 152 aracın ABD'den, 59 bin 935 aracın Çin'den ve 38 bin 600 adet aracın da dünyanın geri kalan bölgelerinden servislere getirilmesi bekleniyor.

Söz konusu arıza nedeniyle, ABD'de 6 yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası meydan gelmişti.

Öte yandan, ABD'li üretici Kuzey Amerika pazarındaki 35 bin adet 2020-2021 yıllarında üretilen F-350 Super Duty modeli için de geri çağırma duyurusu yaptı.

Ford'un geri çağırma operasyonlarının 2020-2021 üretimi 41 bin Lincoln Aviator modelini de kapsadığı belirtildi.