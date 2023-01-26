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8 bin 234 skuter'a sahip üç şirket piyasadan ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 3 firmaya ait e-skuter izinlerinin iptal edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 8 bin 234 skuter'a sahip olan 3 firma, piyasadan gönüllü olarak çekildi.

Giriş: 26.01.2023 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL
8 bin 234 skuter'a sahip üç şirket gönüllü olarak piyasadan ayrıldı
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe tarafından yönetilen toplantıda, İBB’nin Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi, Yediemin Otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi, 3 adet firmaya ait e-skuter izinlerinin iptal edilmesi teklifi görüşüldü.

Teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 8 bin 234 skuterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu. Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından verilen karara uyumluluk sağlamak ve KVKK’yı ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak için e-skuter operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirtirken; At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Serim Yönetim Sistemleri Yazılım firması tedarik zincirinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle e-skuter izninin iptalini istemişti.

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